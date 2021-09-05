Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09

Проблема з незаконними мігрантами вийшла вже на такий рівень, що Литва почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю. А Польща – яка теж має спільний кордон з цією країною – цього тижня оголосила надзвичайний стан.

Бо головний натхненник цієї кризи – схоже зупинятися не збирається. Лукашенко фактично зробив Білорусь брамою в Європу для нелегалів. Так скандальний бацька мститься за санкції ЄС. Чи шантажує.

В Україні цього тижня теж не минулося без скандалів. Про найпомітніші розкаже Олексій Кобзар. В нашій рубриці Зашквари тижня.