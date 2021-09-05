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Video: Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09

Проблема з незаконними мігрантами вийшла вже на такий рівень, що Литва почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю. А Польща – яка теж має спільний кордон з цією країною – цього тижня оголосила надзвичайний стан. Бо головний натхненник цієї кризи – схоже зупинятися не збирається. Лукашенко фактично зробив Білорусь брамою в Європу для нелегалів. Так скандальний бацька мститься за санкції ЄС. Чи шантажує. В Україні цього тижня теж не минулося без скандалів. Про найпомітніші розкаже Олексій Кобзар. В нашій рубриці Зашквари тижня.  

Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09
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Проблема з незаконними мігрантами вийшла вже на такий рівень, що Литва почала зводити стіну на кордоні з Білоруссю. А Польща – яка теж має спільний кордон з цією країною – цього тижня оголосила надзвичайний стан.

Бо головний натхненник цієї кризи – схоже зупинятися не збирається. Лукашенко фактично зробив Білорусь брамою в Європу для нелегалів. Так скандальний бацька мститься за санкції ЄС. Чи шантажує.

В Україні цього тижня теж не минулося без скандалів. Про найпомітніші розкаже Олексій Кобзар. В нашій рубриці Зашквари тижня.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Фонтан для вантажівки та інші зашквари. Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 19:58
05.09.2021 19:58

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