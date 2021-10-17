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Video: Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10

Ірена Карпа живе з чоловіком у Франції. І каже - щасливо. Заміж виходила тричі, тож виробила власний камуфляж для привернення чоловічої уваги. Якими таємними фішками користуються жінки, щоб знайти шлях до чоловічих сердець? Галина Якушко зараз розкриє деякі секрети.  

Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10
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Ірена Карпа живе з чоловіком у Франції. І каже – щасливо. Заміж виходила тричі, тож виробила власний камуфляж для привернення чоловічої уваги.

Якими таємними фішками користуються жінки, щоб знайти шлях до чоловічих сердець? Галина Якушко зараз розкриє деякі секрети.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 20:21
17.10.2021 20:21

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