Формула кохання. Як жінки полюють на чоловіків. Факти тижня, 17.10

Ірена Карпа живе з чоловіком у Франції. І каже – щасливо. Заміж виходила тричі, тож виробила власний камуфляж для привернення чоловічої уваги.

Якими таємними фішками користуються жінки, щоб знайти шлях до чоловічих сердець? Галина Якушко зараз розкриє деякі секрети.