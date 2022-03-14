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Video: Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03

Армія мародерів та дітовбивць - от кого прислав Путін на війну в Україну. Справжнім шоком став обстріл пологового будинку у Маріуполя. Росія продовжує чинити жорстокі військові злочини в Україні. Усіх причетних до таких звірств чекає міжнародний суд у Гаазі. Коли на лаві підсудних опиниться Володимир Путін - дивіться онлайн у сюжеті Олексія Кобзаря.

Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03
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Армія мародерів та дітовбивць – от кого прислав Путін на війну в Україну. Справжнім шоком став обстріл пологового будинку у Маріуполя.

Росія продовжує чинити жорстокі військові злочини в Україні. Усіх причетних до таких звірств чекає міжнародний суд у Гаазі. Коли на лаві підсудних опиниться Володимир Путін – дивіться онлайн у сюжеті Олексія Кобзаря.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Гаага все побачить. Чи можливо засудити Путіна у військовому трибуналі? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:53
14.03.2022 18:53

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