Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10

Наприкінці тижня президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку 50% за транзит додаткових обсягів газу нашою ГТС. Але зрозуміло, що Кремлю зараз не цікаво збивати ціни на газ для європейців. Зростання яких відчують і в Україні.

Влада запевняє, що тарифи для населення підвищуватися не будуть. Але що чекає на тих, хто у цю категорію не потрапляє? Чи зможуть вони вижити? І як дорогий газ для бізнесу та бюджетників відгукнеться решті? Розбирався Олександр Візгін.