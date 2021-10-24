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Video: Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10

Наприкінці тижня президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку 50% за транзит додаткових обсягів газу нашою ГТС. Але зрозуміло, що Кремлю зараз не цікаво збивати ціни на газ для європейців. Зростання яких відчують і в Україні. Влада запевняє, що тарифи для населення підвищуватися не будуть. Але що чекає на тих, хто у цю категорію не потрапляє? Чи зможуть вони вижити? І як дорогий газ для бізнесу та бюджетників відгукнеться решті? Розбирався Олександр Візгін.

Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10
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Наприкінці тижня президент Володимир Зеленський запропонував Росії знижку 50% за транзит додаткових обсягів газу нашою ГТС. Але зрозуміло, що Кремлю зараз не цікаво збивати ціни на газ для європейців. Зростання яких відчують і в Україні.

Влада запевняє, що тарифи для населення підвищуватися не будуть. Але що чекає на тих, хто у цю категорію не потрапляє? Чи зможуть вони вижити? І як дорогий газ для бізнесу та бюджетників відгукнеться решті? Розбирався Олександр Візгін.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Газові тарифи. Скільки платитимемо за опалення? Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 19:41
24.10.2021 19:41

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