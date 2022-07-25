Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07

Вагому ставку Путін зробив на газ. Сподівається, що Європа злякається холодної зими і перестане надавати зброю Україні. Вентилі вже почали закриватись. Що далі? Розбирався Артем Куля.

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