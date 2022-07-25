seach
ICTV - Разом краще

Video: Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07

Вагому ставку Путін зробив на газ. Сподівається, що Європа злякається холодної зими і перестане надавати зброю Україні. Вентилі вже почали закриватись. Що далі? Розбирався Артем Куля.

Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07
0

Вагому ставку Путін зробив на газ. Сподівається, що Європа злякається холодної зими і перестане надавати зброю Україні. Вентилі вже почали закриватись. Що далі? Розбирався Артем Куля.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Газовий шантаж Путіна. Що стоїть за погрозами закрутити вентиль Європі? Факти тижня, 24.07 / 25.07.2022 18:54
25.07.2022 18:54

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь