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Video: Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09

У Європі спостерігається різкий ріст цін на газ. І, як не дивно, пов'язано це із Росією. Закупівельна вартість блакитного палива виросла далеко за 20 грн за куб. Проте чи може це означати, що ціни на газ виростуть і в Україні? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що так не буде, оскільки вартість затверджена річною угодою. Чи справді так і буде та навіщо Росія влаштовує Європі газовий армагеддон - дивіться у сюжеті Олександар Візгіна.

Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09
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У Європі спостерігається різкий ріст цін на газ. І, як не дивно, пов’язано це із Росією. Закупівельна вартість блакитного палива виросла далеко за 20 грн за куб.

Проте чи може це означати, що ціни на газ виростуть і в Україні? Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що так не буде, оскільки вартість затверджена річною угодою.

Чи справді так і буде та навіщо Росія влаштовує Європі газовий армагеддон – дивіться у сюжеті Олександар Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Газовий шантаж Путіна у Європі. Чи зростуть тарифи в Україні? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 19:13
19.09.2021 19:13

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