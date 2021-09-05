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Video: Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09

Гривні цього тижня виповнилося 25! 2 вересня 1996 року в обігу з'явилася нова національна валюта. Яка мала замінити купоно-карбованці. Гривню тоді для нас друкували Канада і Велика Британія. До речі, вона кілька разів ставала найкрасивішою валютою у світі. А за чверть століття – однією з найзахищеніших. Але злодії не сплять. Які гроші вони підробляють найчастіше? Як упізнати підробку? А також – неймовірні факти про знаменитих фальшивомонетників та нашу гривню розкриє Катерина Павловська.  

Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09
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Гривні цього тижня виповнилося 25! 2 вересня 1996 року в обігу з’явилася нова національна валюта. Яка мала замінити купоно-карбованці. Гривню тоді для нас друкували Канада і Велика Британія. До речі, вона кілька разів ставала найкрасивішою валютою у світі. А за чверть століття – однією з найзахищеніших.

Але злодії не сплять. Які гроші вони підробляють найчастіше? Як упізнати підробку? А також – неймовірні факти про знаменитих фальшивомонетників та нашу гривню розкриє Катерина Павловська.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 21:49
05.09.2021 21:49

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