Грошові секрети. Як відрізнити фальшиві купюри і чи замінять паперові банкноти віртуальними? Факти тижня, 05.09

Гривні цього тижня виповнилося 25! 2 вересня 1996 року в обігу з’явилася нова національна валюта. Яка мала замінити купоно-карбованці. Гривню тоді для нас друкували Канада і Велика Британія. До речі, вона кілька разів ставала найкрасивішою валютою у світі. А за чверть століття – однією з найзахищеніших.

Але злодії не сплять. Які гроші вони підробляють найчастіше? Як упізнати підробку? А також – неймовірні факти про знаменитих фальшивомонетників та нашу гривню розкриє Катерина Павловська.