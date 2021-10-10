Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10

Цього тижня політична сила Володимира Зеленського позбулася ще одного найвпливовішого гравця, з яким Зе-команда виграла президентські вибори – Дмитра Разумкова.

7 жовтня депутати проголосували за його відставку з посади спікера Верховної Ради України. Новим головою парламенту став Руслан Стефанчук.

Що означає такий поворот? Чим і кому так заважав Разумков? І чи означає це народження в країні нової опозиційної сили – дивіться у сюжеті Олени Зоріної.