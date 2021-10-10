seach
ICTV - Разом краще

Video: Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10

Цього тижня політична сила Володимира Зеленського позбулася ще одного найвпливовішого гравця, з яким Зе-команда виграла президентські вибори - Дмитра Разумкова. 7 жовтня депутати проголосували за його відставку з посади спікера Верховної Ради України. Новим головою парламенту став Руслан Стефанчук. Що означає такий поворот? Чим і кому так заважав Разумков? І чи означає це народження в країні нової опозиційної сили - дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
0 Коментувати

Цього тижня політична сила Володимира Зеленського позбулася ще одного найвпливовішого гравця, з яким Зе-команда виграла президентські вибори – Дмитра Разумкова.

7 жовтня депутати проголосували за його відставку з посади спікера Верховної Ради України. Новим головою парламенту став Руслан Стефанчук.

Що означає такий поворот? Чим і кому так заважав Разумков? І чи означає це народження в країні нової опозиційної сили – дивіться у сюжеті Олени Зоріної.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10 / 10.10.2021 19:15
10.10.2021 19:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь