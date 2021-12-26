Гучні скандали, відставки і санкції. Чим вразили українців політики в 2021-му? Факти тижня, 26.12

Загалом 2021 рік більше запам’ятався політичними чварами та гучними відставками.

Арсен Аваков пішов з уряду після семи років потужного впливу. Дмитра Разумкова відправили у відставку і його вплив почав рости. Але як все це позначилось на якості нашого життя? Що зробили для українців політики у 2021-му? Чим нас веселили? І що приховували? Усе згадав Валерій Літонінський.