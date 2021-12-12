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Video: Хамство заступника міністра МВС Гогілашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 12.12

У мережі з’явилося відео того, як заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі на одному з блокпостів у зоні проведення ООС сперечається із правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки. І чиновник зовсім не підбирав слова. Денис Монастирський та і сам Володимир Зеленський уже відреагували на скандальну історію. А сам Гогілашвілі вибачився. Більше зашкварів тижня - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Хамство заступника міністра МВС Гогілашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 12.12
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У мережі з’явилося відео того, як заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі на одному з блокпостів у зоні проведення ООС сперечається із правоохоронцями, які попросили його надати документи для перевірки.

І чиновник зовсім не підбирав слова. Денис Монастирський та і сам Володимир Зеленський уже відреагували на скандальну історію. А сам Гогілашвілі вибачився.

Більше зашкварів тижня – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Хамство заступника міністра МВС Гогілашвілі та інші зашквари тижня. Факти тижня, 12.12 / 12.12.2021 19:39
12.12.2021 19:39

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