seach
ICTV - Разом краще

Video: Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10

З 21 жовтня почали діяти нові правила транспортного карантину. Тепер щоб потрапити в іншу область потягом чи автобусом – потрібно мати коронавірусний сертифікат, чи негативний тест. Цей тиждень приніс одразу кілька антирекордів. Три дні поспіль в країні фіксували понад 22 тис. нових випадків за день. Таких цифр ми не мали під час попередніх хвиль, а за рівнем смертності від коронавірусу Україна цього тижня вийшла на третє місце у світі. Сергій Костеж об'їздив чимало автостанцій та вокзалів. Він розкаже все, що вам потрібно знати про нові правила.

Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10
0 Коментувати

З 21 жовтня почали діяти нові правила транспортного карантину. Тепер щоб потрапити в іншу область потягом чи автобусом – потрібно мати коронавірусний сертифікат, чи негативний тест.

Цей тиждень приніс одразу кілька антирекордів. Три дні поспіль в країні фіксували понад 22 тис. нових випадків за день. Таких цифр ми не мали під час попередніх хвиль, а за рівнем смертності від коронавірусу Україна цього тижня вийшла на третє місце у світі.

Сергій Костеж об’їздив чимало автостанцій та вокзалів. Він розкаже все, що вам потрібно знати про нові правила.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10 / 24.10.2021 19:18
24.10.2021 19:18

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь