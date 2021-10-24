Хаос на вокзалах і зупинках. Які обмеження в областях червоної зони? Факти тижня, 24.10

З 21 жовтня почали діяти нові правила транспортного карантину. Тепер щоб потрапити в іншу область потягом чи автобусом – потрібно мати коронавірусний сертифікат, чи негативний тест.

Цей тиждень приніс одразу кілька антирекордів. Три дні поспіль в країні фіксували понад 22 тис. нових випадків за день. Таких цифр ми не мали під час попередніх хвиль, а за рівнем смертності від коронавірусу Україна цього тижня вийшла на третє місце у світі.

Сергій Костеж об’їздив чимало автостанцій та вокзалів. Він розкаже все, що вам потрібно знати про нові правила.