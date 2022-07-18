Himars на передовій. Чи розпочне Україна інтенсивний контрнаступ? Факти тижня, 17.07

Росія продовжує свідомо вбивати цивільних в Україні. Я хочу підкреслити – свідомо. Вінниця – стала продовженням цієї кривавої стратегії Кремля. Вони не промазали. Ракети Калібр – це високоточна зброя. Максимальне відхилення від цілі – лише кілька метрів. Тобто задум був саме таким – поцілити не в якийсь міфічний штаб, а в Офісний центр. І вбити якомога більше мирних городян, щоб посіяти страх. І, врешті, схилити українців до миру на умовах Москви. Тобто, на капітуляцію. Саме тому Вінниця, саме тому Харків, Миколаїв, Часів Яр, Кременчук.

Ми маємо розуміти, що список, на жаль, буде зростати. Це повинен усвідомити і цивілізований світ. Нарешті визнавши Росію державою, спонсором тероризму, а ще дати Україні більше зброї. Щоб ми могли швидше завершити цю війну, бо в українських руках західна зброя дуже ефективна. Доведено HIMARS. Володимир Рунець – це продемонструє.