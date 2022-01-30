Хто насправді допоможе Україні у випадку російського вторгнення? Факти тижня, 30.01

Бренсон бачить великий ризик війни, і закликає бізнес об’єднатись. І погодитись на санкції, навіть якщо це принесе збитки. Але таку позицію поділяти не усі. Західний світ розділився на друзів України, і тих, хто вичікує.

Цього тижня Захід надав письмову відповідь Москві. Як вона і хотіла. Ультиматум щодо НАТО відкинуто. Усю картину зібрав Володимир Рунець.