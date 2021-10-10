Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10

Чому “лягли” соцмережі і яким зв’язком користуються президенти? Факти тижня, 10.10
Чому заморські банани в Україні дешевші, ніж вітчизняні яблука? Факти тижня, 10.10
Стильно, модно, економно. Чому секонд-хенд знову в тренді? Факти тижня, 10.10
Чому українські далекобійники тікають до Європи? Факти тижня, 10.10
Скандал з Укрексімбанком. Головний зашквар тижня. Факти тижня, 10.10
Бабин Яр. 80-ті роковини. Факти тижня, 10.10
Як зміцнити імунітет під час третьої хвилі коронавірусу? Факти тижня, 10.10
Гучне звільнення Разумкова. Навіщо замінили спікера? Факти тижня, 10.10
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал
Оксана Соколова святкує день народження