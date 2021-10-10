Хто з українських чиновників відмиває гроші через офшори? Факти тижня, 10.10

Скандалом неймовірного масштабу обернувся новий масштабний витік фінансових документів Pandora Papers щодо офшорів.

Понад 650 журналістів-розслідувачів світу дослідили їх і відкрили таємні угоди та приховане майно сотень світових лідерів, політиків, бізнесменів. Не стала винятком і Україна.

Про офшори яких українських чиновників дізналися на увесь світ – дивіться у сюжеті Андрія Бориса.