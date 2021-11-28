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Video: Хто “злив” вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11

26 листопада, на екваторі свого президентського терміну Володимир Зеленський зібрав журналістів на прес-марафон. Мало бути 30 запитань за три години, а стало 5,5 годин бурхливих емоцій, суперечок, які подекуди переходили у відверті сварки та сенсаційних заяв. Наприклад, про підготовку державного перевороту, за участі Росії, до якого втягують Ріната Ахметова. Ми зібрали найважливіші заяви та найяскравіші моменти.  

Хто “злив” вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11
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26 листопада, на екваторі свого президентського терміну Володимир Зеленський зібрав журналістів на прес-марафон. Мало бути 30 запитань за три години, а стало 5,5 годин бурхливих емоцій, суперечок, які подекуди переходили у відверті сварки та сенсаційних заяв.

Наприклад, про підготовку державного перевороту, за участі Росії, до якого втягують Ріната Ахметова.

Ми зібрали найважливіші заяви та найяскравіші моменти.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Хто “злив” вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 19:34
28.11.2021 19:34

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