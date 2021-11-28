Хто “злив” вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11

Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11
У бойовій готовності. Як готуються до вторгнення українські вояки? Факти тижня, 28.11
Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11
Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11
Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11
Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11
Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021
Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал