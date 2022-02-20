Хук для Шуфрича та інші зашквари тижня. Факти тижня, 20.02

Чи закриють небо над Україною? Хто посіяв паніку на авіаринку? Факти тижня, 20.02
Російські яструби миру. Як військові поставили ультиматум Путіну? Факти тижня, 20.02
Наступ чи торгова блокада? Навіщо росіяни влаштували морські навчання? Факти тижня, 20.02
Чи вдасться Заходу приборкати Путіна? Про що говорили у Мюнхені. Факти тижня, 20.02
Новий шантаж Москви. Навіщо Держдума хоче визнати ОРДЛО? Факти тижня, 20.02
Загострення на Донбасі. Для чого бойовики влаштовують нові провокації? Факти тижня, 20.02
Факти тижня – повний випуск – 13.02.2022
Плавучий палац Путіна і яхти кремлівської еліти. Які секрети вони приховують? Факти тижня, 13.02
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”