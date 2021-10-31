Video: Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10

Як шахраї використовують наші страхи? Які найпоширеніші схеми аферистів та як себе від них захистити? Чому потрібно бути максимально обережним в інтернеті? Усі старі та нові схеми шахраїв - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.