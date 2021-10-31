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Video: Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10

Як шахраї використовують наші страхи? Які найпоширеніші схеми аферистів та як себе від них захистити? Чому потрібно бути максимально обережним в інтернеті? Усі старі та нові схеми шахраїв - дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10
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Як шахраї використовують наші страхи? Які найпоширеніші схеми аферистів та як себе від них захистити? Чому потрібно бути максимально обережним в інтернеті?

Усі старі та нові схеми шахраїв – дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Інтернет афери. Як шахраї видурюють ваші гроші? Факти тижня, 31.10 / 31.10.2021 20:40
31.10.2021 20:40

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