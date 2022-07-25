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Video: Іранські дрони для Росії. Чи змінять “Шахіди” хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07

Потужна важка артилерія - перший ключовий гравець цієї війни. Друга – це авіація. Літаки, які партнери ніяк не наважаться нам передати. Ну і третє – дрони. Розвідувальні та ударні. В Росії з цим проблема. Путін сподівається випросити цих пташок у Ірану. Він навіть зустрічався у Тегерані з лідером опальної країни. І за дивовижним збігом, буквально за кілька днів Ізраїль завдавав удар по виробництву іранських безпілотників у Сирії. Тож, що світить Росії? І яка ситуація з дронами в Україні? Багато цікавого у Олексія Кобзаря.

Іранські дрони для Росії. Чи змінять “Шахіди” хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07
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Потужна важка артилерія – перший ключовий гравець цієї війни. Друга – це авіація. Літаки, які партнери ніяк не наважаться нам передати. Ну і третє – дрони. Розвідувальні та ударні. В Росії з цим проблема. Путін сподівається випросити цих пташок у Ірану. Він навіть зустрічався у Тегерані з лідером опальної країни. І за дивовижним збігом, буквально за кілька днів Ізраїль завдавав удар по виробництву іранських безпілотників у Сирії. Тож, що світить Росії? І яка ситуація з дронами в Україні? Багато цікавого у Олексія Кобзаря.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Іранські дрони для Росії. Чи змінять “Шахіди” хід війни в Україні? Факти тижня, 24.07 / 25.07.2022 19:23
25.07.2022 19:23

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