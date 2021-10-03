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Video: Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10

Тим, хто хоче легально потрапити з України в Польщу, наступного тижня це буде зробити простіше. Адже Україна відновлює залізничне сполучення з нашою західною сусідкою, яке зупинили в березні минулого року через пандемію. До пандемії Польща була одним з головних напрямків серед українських заробітчан. 2 млн українців працювали в цій країні. Однак, зараз цифра зменшилася удвічі, повідомило цього тижня Польське радіо. Попри це - Польща залишається фактично головним роботодавцем для наших заробітчан. Причому, там на роботу беруть усіх - від будівельника до лікаря та вчителя. Чому? Скільки нашим платять? Де працюють українці? Сергій Костеж привіз із Польщі ексклюзив.

Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10
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Тим, хто хоче легально потрапити з України в Польщу, наступного тижня це буде зробити простіше. Адже Україна відновлює залізничне сполучення з нашою західною сусідкою, яке зупинили в березні минулого року через пандемію.

До пандемії Польща була одним з головних напрямків серед українських заробітчан. 2 млн українців працювали в цій країні. Однак, зараз цифра зменшилася удвічі, повідомило цього тижня Польське радіо.

Попри це – Польща залишається фактично головним роботодавцем для наших заробітчан. Причому, там на роботу беруть усіх – від будівельника до лікаря та вчителя.

Чому? Скільки нашим платять? Де працюють українці? Сергій Костеж привіз із Польщі ексклюзив.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10 / 03.10.2021 19:54
03.10.2021 19:54

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