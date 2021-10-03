Із будівельника в топ-менеджери. Заробітки українців у Польщі. Факти тижня. 03.10

Тим, хто хоче легально потрапити з України в Польщу, наступного тижня це буде зробити простіше. Адже Україна відновлює залізничне сполучення з нашою західною сусідкою, яке зупинили в березні минулого року через пандемію.

До пандемії Польща була одним з головних напрямків серед українських заробітчан. 2 млн українців працювали в цій країні. Однак, зараз цифра зменшилася удвічі, повідомило цього тижня Польське радіо.

Попри це – Польща залишається фактично головним роботодавцем для наших заробітчан. Причому, там на роботу беруть усіх – від будівельника до лікаря та вчителя.

Чому? Скільки нашим платять? Де працюють українці? Сергій Костеж привіз із Польщі ексклюзив.