Кадровий голод у поліції. Чому звільняються копи? Факти тижня, 23.01

Новий скандал Тищенка. Та інші зашквари тижня. Факти тижня, 23.01
Нові рекорди “золотого” батону. Чому дорожчає хліб і що з цінами буде надалі? Факти тижня, 23.01
Надсучасний катер для охорони морських кордонів. Що для нас будуть французи? Факти тижня, 23.01
Суд над Порошенком. Чим може закінчитися справа проти п’ятого президента? Факти тижня, 23.01
Під прицілом диверсантів. Чи захищені наші персональні дані і стратегічні об’єкти? Факти тижня, 23.01
Бліцкриг на Харків? Які воєнні сценарії задумав Путін. Факти тижня, 23.01
Факти тижня – повний випуск – 16.01.2022
Таємниця смерті легендарного конструктора. Кому заважав Сергій Корольов? Факти тижня, 16.01
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал