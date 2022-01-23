Кадровий голод у поліції. Чому звільняються копи? Факти тижня, 23.01

Поліцейські масово звільняються. Причому, у всіх областях, а в деяких регіонах копи навіть оголосили так званий італійський страйк, коли замість протоколів обмежуються усним попередженням.

Що сталося з нашою новою реформованою поліцією? Чому патрульних можна чекати годинами, а грабіжника доводиться затримувати самому? Ця історія стосується не лише копів, а кожного з нас, бо йдеться про нашу безпеку. Розслідування Сергія Костежа.