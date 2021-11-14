Кат із “Ізоляції”. Що робив у Києві садист із в’язниці донецької псевдореспубліки? Факти тижня, 14.11

СБУ затримала головного ката так званої ДНР на прізвисько Палич, який керував донецькою в’язницею Ізоляція. Колишні бранці називають це місце сучасним концтабором. А його коменданта Палича – втіленням садизму. Який особисто вбивав та катував полонених.

Як Палич опинився в Києві? Що тут робив? Як здає своїх кураторів? І шокуючі історії про концтабір XXI століття на окупованому Донбасі від Олександра Візгіна.