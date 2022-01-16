Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01

Масові протести у Казахстані, які охопили країну минулого тижня, дозволили Росії ввести війська. Вони були жорстко придушені владою.

Що зараз відбувається у Казахстані. Ексклюзивний репортаж від місцевого журналіста, який весь цей час знаходився в Алмати епіцентрі подій та все бачив на власні очі – дивіться у сюжеті Єрнура Досжанова.