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Video: Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01

Масові протести у Казахстані, які охопили країну минулого тижня, дозволили Росії ввести війська. Вони були жорстко придушені владою. Що зараз відбувається у Казахстані. Ексклюзивний репортаж від місцевого журналіста, який весь цей час знаходився в Алмати епіцентрі подій та все бачив на власні очі - дивіться у сюжеті Єрнура Досжанова.

Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01
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Масові протести у Казахстані, які охопили країну минулого тижня, дозволили Росії ввести війська. Вони були жорстко придушені владою.

Що зараз відбувається у Казахстані. Ексклюзивний репортаж від місцевого журналіста, який весь цей час знаходився в Алмати епіцентрі подій та все бачив на власні очі – дивіться у сюжеті Єрнура Досжанова.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Казахстан після Майдану. Як змінилося життя у країні? Факти тижня, 16.01 / 16.01.2022 19:40
16.01.2022 19:40

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