Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09

Статистика коронавірусу в Україні починає зростати. А тому усі готуються до введення нового локдауну. Але голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що найближчим часом жорсткого карантину не буде.

Проте готують до введення нових обмежень, які будуть з урахуванням того, чи вакцинувалася людина та чи має вона Covid-сертифікат.

Як Україна готується до локдауну та яка перша область уже перейшла у жовту зону карантину – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.