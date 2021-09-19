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Video: Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09

Статистика коронавірусу в Україні починає зростати. А тому усі готуються до введення нового локдауну. Але голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що найближчим часом жорсткого карантину не буде. Проте готують до введення нових обмежень, які будуть з урахуванням того, чи вакцинувалася людина та чи має вона Covid-сертифікат. Як Україна готується до локдауну та яка перша область уже перейшла у жовту зону карантину - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09
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Статистика коронавірусу в Україні починає зростати. А тому усі готуються до введення нового локдауну. Але голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, що найближчим часом жорсткого карантину не буде.

Проте готують до введення нових обмежень, які будуть з урахуванням того, чи вакцинувалася людина та чи має вона Covid-сертифікат.

Як Україна готується до локдауну та яка перша область уже перейшла у жовту зону карантину – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Коли новий локдаун? Які обмеження готують для невакцинованих? Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 19:20
19.09.2021 19:20

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