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Video: Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01

Буквально вчора Російське військове відомство повідомило, що частину військ та авіації "повертає до місць базування". При цьому тактичні навчання не припиняються. Отже, що може охолодити запал ворога? На які задачі розрахований потужний військовий арсенал від західних партнерів? В чому його переваги та секрети? Олександр Візгін усе розібрав по деталях.  

Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01
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Буквально вчора Російське військове відомство повідомило, що частину військ та авіації “повертає до місць базування”. При цьому тактичні навчання не припиняються.
Отже, що може охолодити запал ворога? На які задачі розрахований потужний військовий арсенал від західних партнерів? В чому його переваги та секрети? Олександр Візгін усе розібрав по деталях.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Козирі української армії. Якою зброєю будемо відбиватись від Росії? Факти тижня, 30.01 / 30.01.2022 20:03
30.01.2022 20:03

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