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Video: КрАЗи для армії. Ексклюзив з автогіганту в Кременчуці. Факти тижня, 06.02

Технічний парк нашого війська нещодавно поповнили новенькі машини. Кременчуцький автомобільний завод відвантажив для армії першу партію тягачів, які в майбутньому повинні замінити радянські вантажівки. КрАЗи розраховані для перевезення важкої військової техніки. Тут повно технічних новинок - автоматична коробка передач, клімат-контроль, унікальна гідролебідка. Більше про оновлення - дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

КрАЗи для армії. Ексклюзив з автогіганту в Кременчуці. Факти тижня, 06.02
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Технічний парк нашого війська нещодавно поповнили новенькі машини. Кременчуцький автомобільний завод відвантажив для армії першу партію тягачів, які в майбутньому повинні замінити радянські вантажівки.

КрАЗи розраховані для перевезення важкої військової техніки. Тут повно технічних новинок – автоматична коробка передач, клімат-контроль, унікальна гідролебідка.

Більше про оновлення – дивіться у сюжеті Сергія Костежа.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / КрАЗи для армії. Ексклюзив з автогіганту в Кременчуці. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 22:12
06.02.2022 22:12

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