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Кремль змінив методички. Як тепер пропагандисти брехатимуть про війну в Україні? Факти тижня, 14.08

У Мелітополі підірвали одного з очільників виборчого штабу Єдіной Росії Олега Шостака. Він займався підготовкою псевдореферендуму. І очолював пропагандистський відділ окупаційної влади. До того Шостак керував місцевим телеканалом, що належить колаборанту, самопроголошеному голові окупаційної влади Запоріжжя — Євгену Баліцькому. Йому приготуватися. Бо поплічник Шостак, хоч і живий, але частини тіла, на якій сидять — у нього немає. Буде тепер Шостак стоячи вивчати нові методички з пропаганди Кремля. Які нові тези там запустили? Розбирався Олексій Кобзар.

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