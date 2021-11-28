Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11

Західних ЗМІ продовжують публікувати докази нарощування військової сили біля українських кордонів. Напруги додала стаття одного з ключових кремлівських ідеологів Владислава Суркова. Цього тижня він опублікував опус, у якому заявив: Росія не втратила своїх імперських амбіцій, а розширення територій — її історична традиція.

Не випадково Канада вже розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні. І навіть не виключає, що перекине у Чорне море військовий корабель та деякі винищувачі.

Розгортатись в Україні готується і британський підрозділ з 600 бійців. Словом, все тривожніше. То перебільшена загроза чи ні? І які інтереси у цій грі мають найбільші країни світу? Андрій Борис роз’яснить, що відбувається.