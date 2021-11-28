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Video: Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11

Західних ЗМІ продовжують публікувати докази нарощування військової сили біля українських кордонів. Напруги додала стаття одного з ключових кремлівських ідеологів Владислава Суркова. Цього тижня він опублікував опус, у якому заявив: Росія не втратила своїх імперських амбіцій, а розширення територій — її історична традиція. Не випадково Канада вже розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні. І навіть не виключає, що перекине у Чорне море військовий корабель та деякі винищувачі. Розгортатись в Україні готується і британський підрозділ з 600 бійців. Словом, все тривожніше. То перебільшена загроза чи ні? І які інтереси у цій грі мають найбільші країни світу? Андрій Борис роз'яснить, що відбувається.

Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11
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Західних ЗМІ продовжують публікувати докази нарощування військової сили біля українських кордонів. Напруги додала стаття одного з ключових кремлівських ідеологів Владислава Суркова. Цього тижня він опублікував опус, у якому заявив: Росія не втратила своїх імперських амбіцій, а розширення територій — її історична традиція.

Не випадково Канада вже розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні. І навіть не виключає, що перекине у Чорне море військовий корабель та деякі винищувачі.

Розгортатись в Україні готується і британський підрозділ з 600 бійців. Словом, все тривожніше. То перебільшена загроза чи ні? І які інтереси у цій грі мають найбільші країни світу? Андрій Борис роз’яснить, що відбувається.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 19:43
28.11.2021 19:43

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