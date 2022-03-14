Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03

Паніка в путінському бункері. Хто готує в Росії державний заколот? Факти тижня, 14.03
Енергетичний “бан”. Як світ шукає альтернативу російським газу та нафті? Факти тижня, 14.03
“Денег нет, но вы держитесь”. Як санкції погіршили життя простих росіян? Факти тижня, 14.03
18-й день війни. Як змінились позиції і розстановка сил? Факти тижня, 14.03
Факти тижня – повний випуск – 20.02.2022
Невідомі пророцтва Ванги та що означають магічні двійки в датах? Факти тижня, 20.02
Гумор під час війни. Як жартують українці, аби не панікувати? Факти тижня, 20.02
Хук для Шуфрича та інші зашквари тижня. Факти тижня, 20.02
«Факти тижня» на ICTV встановили новий рекорд
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”