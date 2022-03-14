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Video: Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03

Судячи з усього в Кремлі геть усе погано, якщо вони вирішили оживити політичний труп Януковича, який нещодавно прилітав у Білорусь. Росія зовсім не розуміє реалії, які зараз відбуваються в Україні. Першочерговий план - так званий бліц-криг Кремля - не спрацював. Які сценарії розвитку війни в Україні можуть бути далі - дивіться онлайн у сюжеті Павла Васильєва.

Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03
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Судячи з усього в Кремлі геть усе погано, якщо вони вирішили оживити політичний труп Януковича, який нещодавно прилітав у Білорусь.

Росія зовсім не розуміє реалії, які зараз відбуваються в Україні. Першочерговий план – так званий бліц-криг Кремля – не спрацював.

Які сценарії розвитку війни в Україні можуть бути далі – дивіться онлайн у сюжеті Павла Васильєва.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі? Факти тижня, 14.03 / 14.03.2022 18:45
14.03.2022 18:45

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