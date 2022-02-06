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Video: Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02

У Києві відбулася вже вдруге за останній місяць перестрілка прямо під боком столичного СБУ. Під міністром освіти захиталося крісло. Звільнити Сергія Шкарлета вимагають студенти Національного університета Києво-Могилянська академія. Правоохоронці затримали чоловіка, що торгував жирними посадами у міністерстві внутрішніх справ. Ці та інші зашквари - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02
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У Києві відбулася вже вдруге за останній місяць перестрілка прямо під боком столичного СБУ.

Під міністром освіти захиталося крісло. Звільнити Сергія Шкарлета вимагають студенти Національного університета Києво-Могилянська академія.

Правоохоронці затримали чоловіка, що торгував жирними посадами у міністерстві внутрішніх справ.

Ці та інші зашквари – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Крісло в МВС за 60 тисяч та інші зашквари тижня. Факти тижня, 06.02 / 06.02.2022 21:37
06.02.2022 21:37

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