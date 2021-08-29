Круїз смерті. Що насправді стало причиною катастрофи “Адмірала Нахімова”? Факти тижня, 29.08

Катастрофа пасажирського пароплава “Адмірал Нахімов” стала однією з найбільших у Чорному морі. 35 років тому судно вирушило у круїз, але назад не повернулося.

Тоді на борту було понад тисяча пасажирів та членів екіпажу. Більшість із них – українці. Нахімову на той час уже понад 60 років. Тому після повернення з круїзу корабель планували списати. Усі деталі трагедії – дивіться у сюжеті Олександра Візгіна.