seach
ICTV - Разом краще

Video: Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08

Напередодні 30-річчя незалежності в Києві відбулася подія, яка може стати історичною - Кримська платформа. Вперше Україна зібрала за одним столом усіх своїх світових союзників з деокупації Криму. Саміт став ледь не одним із наймасштабніших міжнародних подій у Києві за всі роки незалежності. До української столиці прибули представники майже півсотні країн світу. Але Кримська платформа аж надто не подобалася Росії. Чому - дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08
0 Коментувати

Напередодні 30-річчя незалежності в Києві відбулася подія, яка може стати історичною – Кримська платформа. Вперше Україна зібрала за одним столом усіх своїх світових союзників з деокупації Криму.

Саміт став ледь не одним із наймасштабніших міжнародних подій у Києві за всі роки незалежності. До української столиці прибули представники майже півсотні країн світу.

Але Кримська платформа аж надто не подобалася Росії. Чому – дивіться у сюжеті Максима Крапівного.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Кримська платформа в дії. Як повертатимемо український півострів? Факти тижня, 29.08 / 29.08.2021 19:41
29.08.2021 19:41

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь