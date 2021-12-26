seach
ICTV - Разом краще

Video: Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12

Якщо ще не знаєте, як і де святкувати Новий рік - наш сюжет вам допоможе. Подорож на свята - на захід чи на південь? Куди краще їхати на новорічні свята? Де вигідніше і цікавіше? Що приготували нам Одеса і Львів? Наші Леся Подинська і Сергій Костеж — поїхали перевіряти.

Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12
0 Коментувати

Якщо ще не знаєте, як і де святкувати Новий рік – наш сюжет вам допоможе. Подорож на свята – на захід чи на південь?

Куди краще їхати на новорічні свята? Де вигідніше і цікавіше? Що приготували нам Одеса і Львів? Наші Леся Подинська і Сергій Костеж — поїхали перевіряти.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 20:51
26.12.2021 20:51

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь