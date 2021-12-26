Куди на свята? Де краще відгуляти канікули: у Львові чи Одесі? Факти тижня, 26.12

Якщо ще не знаєте, як і де святкувати Новий рік – наш сюжет вам допоможе. Подорож на свята – на захід чи на південь?

Куди краще їхати на новорічні свята? Де вигідніше і цікавіше? Що приготували нам Одеса і Львів? Наші Леся Подинська і Сергій Костеж — поїхали перевіряти.