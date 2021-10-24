Куртка, пальто чи шуба? Як утеплитись на зиму? Факти тижня, 24.10

З понеділка в Україні стане прохолодніше. А з вівторка морози вночі вдарять по всій країні. Синоптики прогнозують від 0 до -1-2 градусів у більшості регіонів. Такий собі жовтневий подих зими. А ви готові до неї? Не відкладайте – зазирніть у свої шафи – може вам потрібно оновити свій зимовий гардероб.

Катерина Павловська зараз розкаже скільки це коштуватиме? І що буде в тренді цієї зими.