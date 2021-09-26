Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09

Багато гарячих суперечок очікують навколо законопроекту про нові податки під номером 5600. У проекті нового бюджету на нього великі плани.

Тобто на гроші, які цей закон має зібрати. От тільки з кого? Найбільше паніки викликала стаття про запровадження 20% податку на продаж квартир. У чию кишеню планують зазирнути автори нового закону? Розбиралася Олена Зоріна.