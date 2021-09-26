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Video: Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09

Багато гарячих суперечок очікують навколо законопроекту про нові податки під номером 5600. У проекті нового бюджету на нього великі плани. Тобто на гроші, які цей закон має зібрати. От тільки з кого? Найбільше паніки викликала стаття про запровадження 20% податку на продаж квартир. У чию кишеню планують зазирнути автори нового закону? Розбиралася Олена Зоріна.  

Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09
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Багато гарячих суперечок очікують навколо законопроекту про нові податки під номером 5600. У проекті нового бюджету на нього великі плани.

Тобто на гроші, які цей закон має зібрати. От тільки з кого? Найбільше паніки викликала стаття про запровадження 20% податку на продаж квартир. У чию кишеню планують зазирнути автори нового закону? Розбиралася Олена Зоріна.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Квартири, городи, гуси. Нові податки для українців. Факти тижня, 26.09 / 26.09.2021 19:22
26.09.2021 19:22

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