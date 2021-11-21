Video: Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11

- Скандальний нардеп Ілля Кива позбувся нагородної зброї та наукового ступеня. - Гео Леросу обрали запобіжний захід за непристойний жест у сесійній залі парламенту. - Депутат від Слуги народу Юрій Камельчук вирішив перевірити ПЛР-тести на коронавірус в охоронців Верховної Ради. Більше зашкварів - дивіться у постійній рубриці Фактів тижня.