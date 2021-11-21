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Video: Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11

- Скандальний нардеп Ілля Кива позбувся нагородної зброї та наукового ступеня. - Гео Леросу обрали запобіжний захід за непристойний жест у сесійній залі парламенту. - Депутат від Слуги народу Юрій Камельчук вирішив перевірити ПЛР-тести на коронавірус в охоронців Верховної Ради. Більше зашкварів - дивіться у постійній рубриці Фактів тижня.

Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11
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– Скандальний нардеп Ілля Кива позбувся нагородної зброї та наукового ступеня.

– Гео Леросу обрали запобіжний захід за непристойний жест у сесійній залі парламенту.

– Депутат від Слуги народу Юрій Камельчук вирішив перевірити ПЛР-тести на коронавірус в охоронців Верховної Ради.

Більше зашкварів – дивіться у постійній рубриці Фактів тижня.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Кива без пістолета. Чому у скандального депутата забрали зброю та інші зашквари. Факти тижня, 21.11 / 21.11.2021 19:56
21.11.2021 19:56

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