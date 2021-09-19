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Video: Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09

- Нардепа Гео Лероса запідозрили у підпалі. - ДТП за участі Олександра Трухіна сколихнула всю країну. - Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович назвав АТО курортом. - ДБР впіймало на гарячому хабарника з Міністерства оборони. Ці та інші зашквари - дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09
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– Нардепа Гео Лероса запідозрили у підпалі.

– ДТП за участі Олександра Трухіна сколихнула всю країну.

– Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович назвав АТО курортом.

– ДБР впіймало на гарячому хабарника з Міністерства оборони.

Ці та інші зашквари – дивіться у сюжеті Катерини Павловської.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Лебедине озеро для мера Чорноморська та інші зашквари тижня. Факти тижня, 19.09 / 19.09.2021 19:40
19.09.2021 19:40

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