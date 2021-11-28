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Video: Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11

25 листопада, колишній мер Києва Олександр Омельченко - помер від коронавірусу. На 84 році життя. Він без зв’язків у радянські часи зробив феноменальну кар’єру – від робітника до директора заводу! У буремному 1996 очолив Київську міськдержадміністрацію, а потім і взагалі - двічі поспіль ставав мером столиці - з підтримкою киян у понад 70% голосів! Чим нам запам'ятався один із найвідоміших політиків країни? Сергій Костеж зібрав найяскравіші факти.  

Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11
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25 листопада, колишній мер Києва Олександр Омельченко – помер від коронавірусу. На 84 році життя.

Він без зв’язків у радянські часи зробив феноменальну кар’єру – від робітника до директора заводу! У буремному 1996 очолив Київську міськдержадміністрацію, а потім і взагалі – двічі поспіль ставав мером столиці – з підтримкою киян у понад 70% голосів!

Чим нам запам’ятався один із найвідоміших політиків країни? Сергій Костеж зібрав найяскравіші факти.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 19:26
28.11.2021 19:26

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