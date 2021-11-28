Video: Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11

25 листопада, колишній мер Києва Олександр Омельченко - помер від коронавірусу. На 84 році життя. Він без зв’язків у радянські часи зробив феноменальну кар’єру – від робітника до директора заводу! У буремному 1996 очолив Київську міськдержадміністрацію, а потім і взагалі - двічі поспіль ставав мером столиці - з підтримкою киян у понад 70% голосів! Чим нам запам'ятався один із найвідоміших політиків країни? Сергій Костеж зібрав найяскравіші факти.