Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента “Тарас”. Факти тижня, 17.10

Суперечка про Бандеру виникла цього тижня не випадково. Саме 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбили найлегендарнішого українського націоналіста. Експерти назвали це ідеальним злочином. Адже Бандера загинув від цианіду, але ніхто не міг пояснити, як отрута потрапила в організм.

Допоки не розкрили історію з унікальним пристроєм, яким скористався убивця. Хто його конструював і хто замовив кілера?

Михайло Колесников не просто провів детальне розслідування, а навіть відновив той самий вбивчий пристрій кілера. Історичний детектив Фактів тижня.