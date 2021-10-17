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Video: Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента “Тарас”. Факти тижня, 17.10

Суперечка про Бандеру виникла цього тижня не випадково. Саме 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбили найлегендарнішого українського націоналіста. Експерти назвали це ідеальним злочином. Адже Бандера загинув від цианіду, але ніхто не міг пояснити, як отрута потрапила в організм. Допоки не розкрили історію з унікальним пристроєм, яким скористався убивця. Хто його конструював і хто замовив кілера? Михайло Колесников не просто провів детальне розслідування, а навіть відновив той самий вбивчий пристрій кілера. Історичний детектив Фактів тижня.

Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента “Тарас”. Факти тижня, 17.10
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Суперечка про Бандеру виникла цього тижня не випадково. Саме 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбили найлегендарнішого українського націоналіста. Експерти назвали це ідеальним злочином. Адже Бандера загинув від цианіду, але ніхто не міг пояснити, як отрута потрапила в організм.

Допоки не розкрили історію з унікальним пристроєм, яким скористався убивця. Хто його конструював і хто замовив кілера?

Михайло Колесников не просто провів детальне розслідування, а навіть відновив той самий вбивчий пристрій кілера. Історичний детектив Фактів тижня.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ліквідація цианідом. Загадкова смерть Бандери і агента “Тарас”. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 21:27
17.10.2021 21:27

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