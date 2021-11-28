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Video: Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11

Нам треба усвідомити, що коронавірус вже нікуди не подінеться. Вже навіть таблетки від Covid-19 з'явилися. Світові фармацевтичні гіганти зараз змагаються між собою. Чия пігулка завоює ринок. Адже ціна питання – мільярди і мільярди доларів. Ну, а що дасть нам ця таблетка? Наскільки вона ефективна? Коли з'явиться в аптеках, скільки буде коштувати і чи замінить собою вакцину? Олександр Мельников в усьому розібрався.

Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11
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Нам треба усвідомити, що коронавірус вже нікуди не подінеться. Вже навіть таблетки від Covid-19 з’явилися.

Світові фармацевтичні гіганти зараз змагаються між собою. Чия пігулка завоює ринок. Адже ціна питання – мільярди і мільярди доларів. Ну, а що дасть нам ця таблетка? Наскільки вона ефективна? Коли з’явиться в аптеках, скільки буде коштувати і чи замінить собою вакцину? Олександр Мельников в усьому розібрався.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11 / 28.11.2021 19:17
28.11.2021 19:17

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