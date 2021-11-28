Ліки від Covid-19. Що винайшли проти страшного вірусу? Факти тижня, 28.11

Вижити у темряві. Де знайти електрику, якщо її вимкнули? Факти тижня, 28.11
У бойовій готовності. Як готуються до вторгнення українські вояки? Факти тижня, 28.11
Кремлівський план. Чи продумує Путін повномасштабну війну? Факти тижня, 28.11
Хто “злив” вагнергейт і затіяв держпереворот? Подробиці Зе-марафону. Факти тижня, 28.11
Легендарний мер. Чим запам’ятався Олександр Омельченко? Факти тижня, 28.11
Нові карантинні правила. Чому не варто відтягувати другу дозу вакцини? Факти тижня, 28.11
Факти тижня – повний випуск – 21.11.2021
Таємниці Байконура. Як українські сталкери потрапили на найзакритіший космодром? Факти тижня, 21.11
Оксана Соколова дала інтерв’ю: про харасмент, погрози та особисте життя
«Факти тижня» на ICTV відкривають новий сезон: “Курс на майбутнє”
Телеведуча та керівниця проєкту “Факти тижня. 100 хвилин” на ICTV Оксана Соколова отримала відзнаку “За заслуги перед Збройними силами України”
«Факти тижня» ICTV запускають авторський YouTube-канал