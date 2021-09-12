Локдаун 3.0. Якими будуть нові правила карантину? Факти тижня, 12.09

Цього тижня статистика коронавірусу пішла в гору. Понад 3 тис. нових випадків фіксували кілька днів поспіль. Вже не питають, чи буде локдаун. Ключове зараз питання – коли?

Тож коли може бути запроваджений локдаун? Які обмеження чиновники планували запустити вже з завтрашнього дня? І чи будуть привілеї для вакцинованих? Наш Сергій Костеж розвідав усі останні новини.