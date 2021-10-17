Маски, Довгоносики, Сердючка і Квартал. Антологія українського гумору. Факти тижня, 17.10

Персона Наталі Поклонської увесь час була приводом для жартів та фотожаб. Народ взагалі любить посміятись над політичними персонами. Хоча гумор різних часів — різниться кардинально.

Над чим ми сміялись у 90-ті та що нас веселило у двотисячні? Гумор – як дзеркало нашого життя. І в нього зазирнув Андрій Борис.