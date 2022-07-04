Масштабний ракетопад. Чому Путін вдався до нового терору українців? Факти тижня, 03.07

У словнику кремлівської пропаганди з’являються нові й нові терміни. Щоб приховати від росіян провали чи поразки. Ну, наприклад, кризу в російській економіці треба називати трансформація. А втечу росіян з поля бою, після отримання прочуханки від української армії – жестом доброї волі. Термін з’явився після того, як залишки російського гарнізону на моторних човнах накивали п’ятами з острова Зміїний, де ЗСУ останнім часом методично і головне влучно знищували російську техніку. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вже подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження. Сподіваємося, наступним кроком Заходу будуть системи ППО. Чи зможе тоді Україна закрити своє небо? Розбирався Олександр Мельников.

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