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Video: Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07

Гарна новина для українських біженців в Польщі – відтепер вони мають право на безоплатну медицину. Як це працює, зараз пояснить Валерія Черненко.

Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07
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Гарна новина для українських біженців в Польщі – відтепер вони мають право на безоплатну медицину. Як це працює, зараз пояснить Валерія Черненко.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07 / 25.07.2022 19:38
25.07.2022 19:38

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