Медицина у Польщі. Яке лікування для українців там є безкоштовним? Факти тижня, 24.07

Гарна новина для українських біженців в Польщі – відтепер вони мають право на безоплатну медицину. Як це працює, зараз пояснить Валерія Черненко.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.