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Video: Місія – врятувати. Таємниці найгучніших операцій з евакуації дипломатичних місій. Факти тижня, 05.09

Коли починаються гарячі конфлікти, першими під загрозу потрапляють люди, які знають секрети. Військові, наукові, політичні. Як правило це працівники дипломатичних місій. На даремно, коли Афганістан захопили таліби, усі країни почали найперше забирати свої посольських працівників. У гарячу зону не завжди вдається просто послати літак. Навіть вийти у захоплене місто, як це зробили українські спецпризначенці — не завжди вдається. Секретні файли відкриє Михайло Колесников.

Місія – врятувати. Таємниці найгучніших операцій з евакуації дипломатичних місій. Факти тижня, 05.09
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Коли починаються гарячі конфлікти, першими під загрозу потрапляють люди, які знають секрети. Військові, наукові, політичні. Як правило це працівники дипломатичних місій. На даремно, коли Афганістан захопили таліби, усі країни почали найперше забирати свої посольських працівників.

У гарячу зону не завжди вдається просто послати літак. Навіть вийти у захоплене місто, як це зробили українські спецпризначенці — не завжди вдається.

Секретні файли відкриє Михайло Колесников.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Місія – врятувати. Таємниці найгучніших операцій з евакуації дипломатичних місій. Факти тижня, 05.09 / 05.09.2021 21:10
05.09.2021 21:10

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