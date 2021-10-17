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Video: На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10

Немає чим обігрівати школи, дитсадки та лікарні. Оскільки постачальники газу пропонують купувати його за рекордними ринковими цінами. Тобто 30 грн за куб, заміть 13. Попри підписаний з владою меморандум. Виявляється, поза ним опинились бюджетні установи, які мають власні котельні, а не центральне опалення. А в регіонах таких більшість. Що робити та як житимемо взимку? Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю гарячу тему та інші гарячі теми ексклюзивно телеканалу ICTV.

На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10
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Немає чим обігрівати школи, дитсадки та лікарні. Оскільки постачальники газу пропонують купувати його за рекордними ринковими цінами. Тобто 30 грн за куб, заміть 13. Попри підписаний з владою меморандум.

Виявляється, поза ним опинились бюджетні установи, які мають власні котельні, а не центральне опалення. А в регіонах таких більшість.

Що робити та як житимемо взимку? Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю гарячу тему та інші гарячі теми ексклюзивно телеканалу ICTV.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / На гарячі теми. Ексклюзив з президентом Зеленським. Факти тижня, 17.10 / 17.10.2021 19:31
17.10.2021 19:31

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