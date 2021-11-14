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Video: На кордоні з Білоруссю. Чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів. Факти тижня, 14.11

Одночасно з мігрантською навалою Кремль розгорнув на території Білорусі військові навчання. Їх транспорті літаки висадилися за 5 км від кордону Литви. А в небі курсували стратегічні бомбардувальники. В тому числі й, уздовж українського кордону. Наші колеги з Радіо Свобода поїхали подивитись, наскільки ми захищені на кордоні з Білоруссю? І поділилися з нами своїм ексклюзивним матеріалом.  

На кордоні з Білоруссю. Чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів. Факти тижня, 14.11
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Одночасно з мігрантською навалою Кремль розгорнув на території Білорусі військові навчання. Їх транспорті літаки висадилися за 5 км від кордону Литви. А в небі курсували стратегічні бомбардувальники. В тому числі й, уздовж українського кордону.

Наші колеги з Радіо Свобода поїхали подивитись, наскільки ми захищені на кордоні з Білоруссю? І поділилися з нами своїм ексклюзивним матеріалом.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / На кордоні з Білоруссю. Чи готова Україна стримати нелегальних мігрантів. Факти тижня, 14.11 / 14.11.2021 19:55
14.11.2021 19:55

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