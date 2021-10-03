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Video: На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10

Масштабних військових навчань, які тривають на Львівщині. Об’єднані зусилля - це маневри стратегічного рівня. Тобто йдеться не про локальні миротворчі чи антитерористичні операції, а про оборону країни загалом. Від усім відомої загрози. Навчання зібрали 12,5 тисяч військових і 600 одиниць озброєння і військової техніки. Залучено військові підрозділи 15 країн. 11 з яких — члени НАТО. На полігонах побував Олександр Візгін.

На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10
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Масштабних військових навчань, які тривають на Львівщині. Об’єднані зусилля – це маневри стратегічного рівня. Тобто йдеться не про локальні миротворчі чи антитерористичні операції, а про оборону країни загалом. Від усім відомої загрози.

Навчання зібрали 12,5 тисяч військових і 600 одиниць озброєння і військової техніки. Залучено військові підрозділи 15 країн. 11 з яких — члени НАТО. На полігонах побував Олександр Візгін.

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / На рівні з вояками НАТО. Масштабні міжнародні навчання армійців з 15 країн. Факти тижня.03.10 / 03.10.2021 19:29
03.10.2021 19:29

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