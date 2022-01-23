Надсучасний катер для охорони морських кордонів. Що для нас будуть французи? Факти тижня, 23.01

Час підготуватись та озброїтись на суші та на морі. На Маріупольському напрямку вже чекають новеньких катерів, які спеціально для нас будують у Франції.

Олена Зоріна побувала на закритих військових верфях у Біскайській затоці. І на нашому Чорноморському узбережжі.