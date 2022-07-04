Найбільша загроза світу і чому Україна переможе. Про що говорили на саміті НАТО? Факти тижня, 03.07

Посилення обстрілів і просто терористичні ракетні атаки в Кременчуці, одеській Сергіївці, Миколаєві. Росіяни просто звіріли на тлі саміту НАТО, який вже називають історичним. Альянс, який включає 30 країн, три з яких мають ядерну зброю, нарешті, остаточно прокинувся. І прямо назвав свого головного ворога. Росію офіційно визнали головною національною загрозою безпеці та миру. А ще 10 років назад вона була стратегічним партнером. Завдяки великому стратегу Путіну НАТО почало активно розширюватись. Контингент у Східній Європі буде збільшений від 40 до 300 тис. військових. До Альянсу таки увійдуть Швеція та Фінляндія, які десятиріччями зберігала нейтралітет. НАТО тепер дійсно біля кордонів Росії. Чи допоможе це зупинити війну? Як саміт НАТО вплине на подальшу ситуацію? Все детально розібрав Володимир Рунець.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.