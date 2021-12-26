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Video: Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12

Рік Білого Металевого Бика подарував нам чимало резонансних зашкварів. Не вистачило б усієї програми, щоб згадати все. Тому ми вирішили відібрати для вас найяскравіші. Склавши суб'єктивний рейтинг. Топ-10 головних зашкварів 2021 року від Артема Кулі.  

Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12
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Рік Білого Металевого Бика подарував нам чимало резонансних зашкварів. Не вистачило б усієї програми, щоб згадати все. Тому ми вирішили відібрати для вас найяскравіші. Склавши суб’єктивний рейтинг.

Топ-10 головних зашкварів 2021 року від Артема Кулі.

 

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ICTV / Факти тижня. 100 хвилин / Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12 / 26.12.2021 19:56
26.12.2021 19:56

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