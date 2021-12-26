Video: Найяскравіші зашквари 2021 року. Факти тижня, 26.12

Рік Білого Металевого Бика подарував нам чимало резонансних зашкварів. Не вистачило б усієї програми, щоб згадати все. Тому ми вирішили відібрати для вас найяскравіші. Склавши суб'єктивний рейтинг. Топ-10 головних зашкварів 2021 року від Артема Кулі.